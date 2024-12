Concerto di solidarietà nato dall’emergenza

È una comunità forte, quella di Castelferretti. Che ha dimostrato un’innata capacità di affrontare insieme le difficoltà. Stringendosi, aiutandosi reciprocamente e aprendo il cuore alle persone che stavano vivendo momenti di difficoltà come quelli dell’alluvione. Proprio quei momenti, ma soprattutto la reazione alla calamità di settembre, alimentata dal volontariato, sono stati ricordati nel suggestivo concerto ‘Gli altri siamo noi’.

Un concerto, quello di ieri pomeriggio in piazza della Libertà, che si è trasformato in un’opportunità per vivere un’esperienza musicale di qualità, da un lato, ma dall’altro anche nell’occasione per riflettere sulla responsabilità collettiva, sulla solidarietà e sull’importanza di sentirsi parte di quella comunità forte di cui prima. Un evento molto riuscito, in cui video, immagini e canzoni si sono uniti portando un messaggio di speranza ai castelfrettesi.

Ad organizzarlo l’associazione musicale Diesis di Matteo Pecora e Marta Pierini, in collaborazione con il Comune di Falconara, proprio perché ideato all’interno del cartellone del Falconatale 2024.

Tra i temi affrontati, quello dell’altruismo, insito in alcuni dei brani proposti di artisti italiani e internazionali che da sempre si sono fatti portavoce di valori universali. L’ispirazione per lo show è nata dalla recente emergenza vissuta dalla popolazione di Castelferretti. Nonostante il dramma che ha segnato il territorio, ciò che ha colpito maggiormente è stato il grande senso di solidarietà che ha unito tutta Falconara. E questo spirito di cooperazione e vicinanza è stato anche il fulcro di ‘Gli altri siamo noi’: un messaggio di speranza che emerge nel cuore della tempesta.

Sul palco sono saliti i cinque musicisti Anna Greta Giannotti (chitarre), Giacomo Tondelli (pianoforte), Daniela Corradini (violino), Claudio Zappi (basso), Matteo Pecora (batteria) e tre voci straordinarie (Veronica Key, Silvia Ridolfi, Massimo Gerini). Presenti anche le autorità comunali.