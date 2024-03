Concerto e omaggio al compositore. Il Maestro Muti sulla tomba di Spontini: "Vergogna, si fa poco per la musica"

Grandi emozioni e trasporto sabato sera al teatro Pergolesi per l’omaggio del maestro Muti ai due compositori di Jesi e Maiolati Giovambattista Pergolesi e Gaspare Spontini, ma anche un forte messaggio ‘politico’ lanciato con una pungente ironia. "La storia della musica italiana – ha detto il Maestro Riccardo Muti al termine del concerto al Pergolesi con l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini – è la più lunga di tutte ma quando si pensa ai Paesi della musica, vengono in mente l’Austria e la Germania. Va bene. Ma molti non sanno chi siano Spontini o Pergolesi. Dovremmo vergognarcene. Cos’è successo al nostro Paese? E’ successo che nelle grandi occasioni ci si veste bene, si compare nei palchi, poi si scompare. Dobbiamo metterci in testa che la storia della musica insegnata bene, portando bellezza e armonia alle nuove generazioni, possa migliorare il futuro del nostro Paese. Siamo una società che vuole vedere e non sente, ma abbiamo un debito verso il nostro passato. Non sono un politico ma con grade malinconia mi avvicino alla fine della vita perchè non siamo più degni delle radici su cui abbiamo fatto spuntare fiori o alberi. Per questo – ha aggiunto dal palco del Pergolesi – voglio fare i complimenti a chi porta avanti la cultura in questa città di Jesi e a Maiolati di cui mi onoro di essere cittadino onorario. La nostra storia della musica ci dovrebbe rendere molto orgogliosi. Il mio appello a tutti coloro che hanno le sorti del nostro Paese: serve più attenzione alla nostra musica, questo dovrebbero insegnare a scuola, non a fare: do, re, mi, fa, sol".

Lunghi applausi hanno chiuso il concerto al Pergolesi, seguito ieri mattina dalla visita del maestro Muti ai luoghi spontiniani con tanto di deposizione dei fiori sulla tomba del compositore maiolatese. Selfie, musica delle bande e cori di bambini, un vero bagno di folla per il maestro. Sulla tomba di Spontini, Riccardo Muti ha espresso al sindaco Tiziano Consoli il rammarico per non veder riunite le spoglie di Spontini a quelle della amatissima moglie, Céleste Erard, che tornò a Parigi dopo la morte del compagno. "Ho provato a lungo, e con appelli a più presidenti della Repubblica, a ricongiungere Gaspare alla sua Céleste", ha raccontato. Un obiettivo sul quale il direttore intende perseverare. Poi un aneddoto: "Vorrei ricordare un episodio che porto con me. Quando diressi la Vestale alla Scala poco tempo dopo ritenni doveroso far visita a Maiolati e venni con mia moglie su questo colle. Mi imbattei in un artigiano del legno che con la musica del Maestro accompagnava il suo lavoro. Una delle cose più commoventi che ricordo. Messaggio che andrebbe vissuto in questo paese che è sordo ai problemi della cultura". L’artigiano ricordato da Muti si chiama Giancarlo Bartoloni, ha 60 anni ed ancora oggi restaura mobili antichi sulle note della Vestale. Ed avvicinandosi a Muti, timidamente, lo ha salutato con commozione.

Sara Ferreri