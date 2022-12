Concerto gospel a Chiaravalle

Il Teatro Valle di Chiaravalle rinnova l’atteso appuntamento delle feste di fine anno con il gospel. Questa sera (ore 21, biglietti da 18 a 20 euro) sul palco salirà il gruppo Gospel Times, che nasce nel 2005 dalla profonda passione per questa musica così amata dal pubblico di tutto il mondo. L’intento del gruppo è quello di condividere la musica gospel in un viaggio attraverso sapori e atmosfere dalle mille sfumature, grazie alle differenti esperienze artistiche dei componenti, professionisti appassionati che permettono un fondersi di colori dalla coinvolgente personalità. Professionisti d’altissimo livello riescono a trasmettere il vero ‘sound gospel’, grazie all’interpretazione di voci statunitensi e inglesi straordinarie, alle doti vocali della leader Joyce E. Yuille, al soul di Kenn Bailey, alla bravura di Julia St. Louis e alla straordinaria voce di Josie St Aimee, accompagnati dal fantasioso pianista Michele Bonivento. Il repertorio è ricco di spirituals e brani tradizionali, interpretati in modo appassionante. L’evento fa parte del cartellone promosso dal Comune e dall’AMAT, ed è realizzato in collaborazione con il festival ‘San Severino Blues’. La stagione di Chiaravalle prosegue il 4 febbraio con Marco Ceccotti in ‘Questa splendida non belligeranza’ e tanti altri appuntamenti.