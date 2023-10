Oggi alle 18, alla sala polivalente ‘B. Buozzi’ di Pianello Vallesina, appuntamento con "Un dono: la speranza. Concerto per Cristiana" organizzato dalla società filarmonica "Gaspare Spontini" con il patrocinio del Comune di Monte Roberto. L’evento vede la partecipazione della colonna sonora della Solidarietà "Orchestra Fiati Insieme per gli Altri" diretta dal maestro Gianpiero Ruggeri e ha come finalità raccogliere fondi per sostenere economicamente Cristiana Cascia di Moie, un’insegnante dell’Istituto "B. Gigli" costretta ad affrontare una malattia che purtroppo non trova cure in Italia ma all’estero.

"Condividiamo questa iniziativa – spiegano dalla giunta - perché riteniamo che quella lanciata dalla Società filarmonica ’Gaspare Spontini’ sia un’iniziativa spontanea di solidarietà impossibile da non sostenere".