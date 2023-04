Concerto per la Terra dalle Grotte di Frasassi

Ancora in aumento i visitatori delle grotte di Frasassi con una vetrina di eccezione: il concerto del pianista e compositore Alessandro Martire che sarà trasmesso in mondovisione oggi per la celebrazione della Giornata mondiale della Terra. Dall’inizio dell’anno ad oggi, tenendo presente la chiusura delle Grotte di Frasassi a gennaio, sono stati registrati oltre 37mila visitatori, tra turisti prevalentemente italiani e scolaresche provenienti da tutta la Penisola, con un aumento di 13mila visitatori rispetto allo scorso anno.

"Numeri importanti – spiegano dal consorzio Grotte di Frasassi - che premiano l’attenta politica di destagionalizzazione messa in atto che ha puntato sull’ampliamento dell’offerta turistica nell’intera area naturalistica ricca di storia e di cultura e nell’implementazione dei prodotti didattici. Tra i prodotti più innovativi ricordiamo i virtual reality le coinvolgenti immersioni con visori di ultimissima generazione che stimolano in maniera esponenziale le facoltà di apprendimento dei contenuti didattici del sito carsico e dell’area naturalistica".

Dalle spettacolari Grotte di Genga, Alessandro Martire lancia in musica il messaggio di sensibilizzazione per la salvaguardia del pianeta. Un omaggio alla madre terra da parte del celebre compositore che tra le fantastiche stalattiti e stalagmiti, i cristalli e i drappeggi del meraviglioso universo sotterraneo delle Grotte di Frasassi terrà un concerto unico dal titolo "Wind of Gea" che andrà in diretta su Tik Tok oggi (ore 18) sul suo profilo personale: Alessandro Martire (@alessandro_martire). La community di TikTok potrà, così, assistere allo spettacolo da un punto di vista privilegiato ed essere parte di una performance unica nel suo genere.

Dopo i palcoscenici del Lago di Como, del deserto del Kazakistan del Duomo di Milano, passando sulle pagine del Forbes America, Alessandro Martire con il suo straordinario e avveniristico pianoforte chiamato "Waves" interpreterà tra echi infiniti e perpetui irradiati tra le volte di alabastro delle Grotte di Frasassi lo speciale concerto che nasce proprio dall’ispirazione della natura.

"Nel concerto la mia musica dialoga con la millenaria natura delle Grotte di Frasassi – spiega Alessandro Martire –. Le mie composizioni sono tutte ispirate dalla natura di luoghi particolari del mondo che ho amato e l’idea è quella di raccontarli e celebrarli nella loro bellezza e farli risuonare in un dialogo sincronico con il ritmo dell’acqua e con i suoni profondi della terra all’interno del favoloso universo sotterraneo di Frasassi".