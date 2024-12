Concerto per ricordare l’alluvione di settembre

‘Gli altri siamo noi’: un concerto per celebrare altruismo e solidarietà domani a Castelferretti, nel ricordo dell’alluvione di settembre. Sarà utilizzata la musica come strumento per raccontare una comunità forte e coesa, alle 17.30 in piazza della Libertà. Un appuntamento che si preannuncia emozionante e coinvolgente, in cui video, immagini e canzoni si fonderanno per portare sul palco un messaggio di speranza e cooperazione. Organizzato dall’associazione musicale Diesis in collaborazione con il Comune, l’evento è inserito nel ricco cartellone di Falconatale 2024, il programma delle manifestazioni natalizie che animano l’intero territorio. L’ispirazione per questo evento nasce dalla recente calamità che ha colpito la popolazione di Castelferretti. Nonostante il dramma che ha segnato il territorio, ciò che ha colpito maggiormente è stato il grande senso di solidarietà che ha unito la comunità. Sul palco si esibiranno cinque musicisti (Anna Greta Giannotti, Giacomo Tondelli, Daniela Corradini, Claudio Zappi, Matteo Pecora) e tre voci straordinarie (Veronica Key, Silvia Ridolfi, Massimo Gerini) che daranno vita a un concerto emozionante e suggestivo.