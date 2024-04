Concerto per salvare la chiesa di San Marco

La Chiesa di San Marco, due passi dal Collegio Pergolesi: un piccolo gioiello di architettura gotica meta di turisti e appassionati: nella quiete delle sue volte, tante coppie jesine si sono scambiate la promessa di matrimonio. Un luogo di culto, patrimonio storico artistico nazionale risalente alla prima metà del XII secolo che da anni necessita di una serie di interventi conservativi per mantenere e salvaguardare l’antico splendore. Al grido d’allarme hanno finora risposto persone di buona volontà, per lo più privati cittadini (circa 10mila euro la somma raccolta) oggi pomeriggio alle 18.30 all’interno della chiesa l’evento più atteso, il concerto di beneficenza della Corale Santa Lucia il gruppo polifonico jesino nato in una piccola chiesa di periferia che ‘sotto la direzione di Giorgia Pesaresi – cosi le critiche più recenti – ha raggiunto vette di eccellenza artistica’. Maria Elisabetta Santarelli soprano, Andrea Pistolesi baritono, Alessia Mortaloni pianoforte, in programma brani di Mozart ‘Ave Verum Laudate Dominum’ e Faurè ‘Cantique de Jean Racine, Requiem op. 48’. Presenta Beatrice Testadiferro. L’occasione per raccogliere fondi e dare corpo al progetto di restauro della Chiesa e, per gli intervenuti, la possibilità di godere ‘di una atmosfera positiva e dolci melodie consolatorie e confortanti’. Un raggio di sole, ogni tanto, di questi tempi.

Gianni Angelucci