Il concerto del rapper che sparò al PalaPrometeo: ora il Comune vuole vederci chiaro

Ancona, 22 dicembre 2023 – “Sto assumendo informazioni su quel concerto per capire il da farsi". Così l’assessore comunale ai Grandi Eventi, Angelo Eliantonio, sul concerto che il discusso rapper Baby Gang ha messo in calendario al PalaPrometeo di Ancona per il 27 aprile prossimo: "Una volta chiarito ogni dettaglio discuteremo le eventuali mosse – aggiunge l’assessore in quota Fratelli d’Italia – al momento è prematuro. Abbiamo saputo a cose fatte di quella data e non è detto che il sottoscritto debba essere informato su tutte le date dei concerti in programma in una struttura pubblica. È vero, il PalaPrometeo è un impianto sportivo comunale, ma è gestito da un consorzio ed è probabile, anzi è sicuro, che lo staff di quel rapper abbia direttamente preso accordi sull’evento con la struttura consortile senza che noi ne sapessimo nulla preliminarmente. Cancellare quel concerto? Mi sembra una discussione prematura, mi lasci chiarire il tutto e poi ci aggiorniamo".

Rapper Baby Gang: personaggio discusso

La musica rap e quella trap ha un rapporto abbastanza teso col territorio dell’anconetano. Impossibile dimenticare quanto accaduto alla Lanterna Azzurra di Corinaldo cinque anni fa poche ore prima della performance di Sfera Ebbasta. Adesso un nuovo caso legato al rapper milanese che sta scontando in una comunità la pena alternativa inflittagli dal giudice in base a una condanna di cinque anni e due mesi a seguito di una sparatoria a Milano. Insomma, non un biglietto da visita dei migliori.

La Trident Music che produce il tour di Baby Gang ha preso accordi per il PalaPrometeo in data 27 aprile, al punto che la prevendita dei biglietti è già partita da tempo e non è da escludere il tutto esaurito. Oltre alla condanna pendente c’è da analizzare il personaggio, a partire dal suo nome d’arte Baby Gang (al secolo Zakaria Mouhib) che richiama un fenomeno sociale molto preoccupante, anche nel capoluogo dorico. A questo si allaccia Carlo Pesaresi, consigliere comunale dell’opposizione di centrosinistra: "Credo che la censura non sia lo strumento più efficace per combattere i problemi sociali e al di là di tutto io sono sempre stato contro la censura nelle musica e nello spettacolo – spiega il consigliere di Ancona diamoci del noi – Il Comune, a onor del vero, in questo credi c’entri solo in parte visto che il concerto è stato organizzato dai promoter e non su indicazione dell’amministrazione comunale stessa. Fosse accaduto il contrario sarebbe stato diverso con le connotazioni di un chiaro intendimento politico".