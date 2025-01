Concerto-recital dedicato a Lucio Battisti alla Nuova Fenice

Sarà un concerto-recital dedicato al grande Lucio Battisti quello in programma stasera al teatro La Nuova Fenice di Osimo. Sul palco la band "E penso a te" per rivivere le emozioni senza tempo delle sue canzoni. Un’esperienza "già collaudata" e acclamatissima dagli intenditori di Battisti e dagli amanti della grande musica italiana. La band cover prende il nome dal brano musicale del 1970 composto da Battisti su testo di Mogol. La sua frequentazione di vari generi e stili del panorama angloamericano gli permise di realizzare una personale fusione tra questi e la tradizione della canzone in Italia e stasera in tanti lo potranno apprezzare. L’appuntamento a teatro è alle 21.15. I biglietti sono in prevendita su Vivaticket o solo per oggi dalle 17 alla biglietteria del teatro.