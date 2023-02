Concerto solidale pro Litl e Loto Marche

Un concerto solidale in favore della sezione anconetana della Litl, la Lega italiana per la lotta ai tumori, e della Loto Marche, che si occupa del cancro ovarico. È quanto organizzato dal Rotary Club di Falconara in collaborazione con il Comune nel pomeriggio di domenica. A scaldare la platea ci hanno pensato i musicisti de ‘La sera dei miracoli’, cover band di Lucio Dalla, che si sono esibiti proprio a 10 anni dalla scomparsa del grande cantautore italiano. L’evento è andato in scena all’auditorium Fallaci di Castelferretti, l’ex cinema Enal riqualificato e inaugurato lo scorso 8 dicembre, ed è stato introdotto dall’attuale presidente del Rotary, Paolo Bedetti, e dal past president Paolo Lovascio. Sul palco Rosa Brunori, presidente Lilt Ancona e Rodolfo Mattioli, oncologo Lilt e socio rotariano. In rappresentanza di Loto Marche, la consigliera nazionale Gentilina Recchi. Sponsor dell’iniziativa sono stati la Bufarini rappresentata dall’imprenditrice Giuliana Bufarini, il Parco Zoo Falconara con Orietta Palanca, lo scatolificio Lucarini e la gioielleria Gerba. Tante le autorità invitate, dal sindaco di Falconara Stefania Signorini a quello di Montemarciano Daniele Bartozzi, che hanno apprezzato un’iniziativa capace di coniugare musica e beneficenza.