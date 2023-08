Concerto-spettacolo: "InCanto" con Francesco Capodacqua

Dal successo ottenuto ad ‘Amici’ a Numana.

Per la precisione in piazza Miramare a Marcelli, dove Francesco Capodacqua porterà il suo show ‘InCanto’. Si tratta di un concerto-spettacolo che vedrà il cantante impegnato soprattutto in cover dei più grandi artisti della musica italiana: da Domenico Modugno a Claudio Baglioni, da Gianni Morandi a Massimo Ranieri.

Ad arricchire lo show sarà la danza di un affiatato corpo di ballo. Prima di riuscire a entrare nella scuola di ‘Amici’ Capodacqua ha dovuto sudare molto, frequentando una scuola di canto privata e partecipando ai provini di ‘Amici’ e ‘Operazione Trionfo’ delle passate stagioni, entrambi però con esito negativo. "Per me diventare famoso vorrebbe dire coronare il mio sogno: cantare! - ha detto -. La scuola di Amici di Maria De Filippi mi ha consentito di migliorare nel canto, nel saper intrattenere il pubblico e nel ballo". Capodacqua è stato anche il protagonista della stagione 200506 del musical ‘Footloose’.