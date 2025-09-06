Concerto sulla scalinata. Baltimora accende la luce di un evento storico

"Ancona è marecittà. Per la mia età, basta e avanza. E poi collega gli occhi miei da un punto all’altro. E ancora il sale che fa cristallizzare i suoi nei". E in quel "marecittà" che canta Baltimora, c’è cristallizzata anche l’immagine del suggestivo concerto di ieri sera alla scalinata del Passetto fresca di restauro, con tanto di nuova illuminazione. Con il mare, stavolta, alle sue spalle (ma per dirla con parole sue, citando proprio l’inedito ‘Baltimora’ che lo ha lanciato ad X Factor 2021, anno della sua vittoria al talent: "Ho il mare di fianco, è normale se piango". Perché è difficile non emozionarsi davanti ad uno spettacolo del genere). E la Dorica, invece, dinanzi a lui.

A consolidare quel legame, forte e mai sopito, del giovane cantautore e produttore anconetano Edoardo Spinsante con la sua terra natale. Momenti della serata inaugurale della Festa del Mare, che si è caricata di emozioni nel riaccogliere Baltimora ad Ancona, dopo l’esibizione di luglio all’Anfiteatro romano per il Festival Spilla.

Emozionante per lui, che quella scalinata la frequentava ai tempi del liceo con gli amici. Emozionante per i suoi concittadini, accorsi in massa ai piedi del Monumento. L’artista, tornato da Milano continuando ad inseguire il sogno musicale, ha proposto i suoi brani più celebri dalla balconata, mentre il pubblico ha trovato posto sui gradini fino al Largo Belvedere.

Ad accompagnarlo il chitarrista di Castelfidardo Nicola Marconi. In cantiere, per Baltimora, il nuovo progetto discografico. E la sua Ancona, sempre nel cuore e nei pensieri.