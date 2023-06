Concerto Tiziano Ferro Ancona, il treno urbano per arrivare allo stadio: "Una sperimentazione"

Ancona, 30 giugno 2023 – Il concerto di Tiziano Ferro sarà il banco di prova di una novità assoluta: il treno-metropolitana per raggiungere lo Stadio del Conero (e ritorno). Un treno straordinario, definibile anche come ‘servizio di metropolitana leggera di superficie’, utile per agevolare gli spostamenti di una parte delle 27mila persone attese. L’assessore Angelo Eliantonio parla di "sperimentazione", ma se l’iniziativa funzionerà sarà ripetuta per i grandi eventi previsti in futuro, in collaborazione con Trenitalia.

"È interamente confermato il piano predisposto per i concerti di V a sco Rossi e Ultimo – spiega Eliantonio – ma stavolta utilizzeremo anche la stazione di Ancona Stadio, che serve lo Stadio del Conero. Pochi hanno un’infrastruttura del genere, che ci consentirà di essere competitivi nell’organizzazione dei prossimi eventi. Abbiamo già iniziato un lavoro di squadra con le più grandi agenzie italiane".

L’assessore Daniele Berardinelli ricorda che "ci stiamo già occupando di un progetto di modalità integrata in collaborazione con le Ferrovie per il Giubileo del 2026. Una metropolitana leggera che vogliamo utilizzare per il concerto di Tiziano Ferro. Questo per decongestionare il flusso di traffico che inevitabilmente si crea alla fine dei concerti. Le persone potranno arrivare fino ad Ancona Stadio con i treni di linea e poi rientrare con quello speciale notturno, che non prevede il biglietto. Dalla stazione centrale potranno poi muoversi in più direzioni. Ad esempio potranno recuperare l’auto lasciata al Parcheggio degli Archi. Ci auguriamo che questa iniziativa trovi consensi e venga accolta da moltissime persone".

Il lavoro di squadra coinvolge anche Marco Battino, assessore all’economia della notte, che parla di "novità molto importante". Il mezzo su rotaia avrà una capacità massima di 1000 passeggeri e non effettuerà fermata intermedia nella stazione di Varano.

Il treno partirà alle 23.55 circa. Il pubblico avrà tutto il tempo per raggiungere la stazione Ancona Stadio e salire a bordo nell’arco dei 5 minuti di tempo previsti per la sosta. In caso di necessità potrebbe essere aggiunta una seconda corsa dalla adiacente stazione di Varano alle ore 00.35 (raggiungibile a piedi in pochi minuti con percorso di accesso protetto dallo stadio alla stazione) e arrivo ad Ancona centrale 5 minuti dopo.

Il parcheggio del Conero, per ragioni di sicurezza, sarà riservato ai motocicli, ai bus turistici e ai mezzi su cui viaggiano i disabili. Previste aree di sosta nella zona di via Albertini-Center Gross, Università di Montedago, cimitero di Tavernelle e Palaindoor (in tutto circa 15 mila posti auto). Dal pomeriggio sarà interdetto l’accesso dagli arco degli Angeli (direzione stadio), perché la parte sinistra della carreggiata servirà da parcheggio (400 posti); la Cameranense sarà percorribile a senso unico e con le deviazioni segnalate. I cancelli dello stadio saranno aperti dalle ore 16.30. Naturalmente, è confermato anche il servizio di bus navetta gratuito che coprirà il tragitto dalla stazione ferroviaria allo stadio e ritorno alla fine del concerto, oltre alla attivazione di altre tratte per collegare lo stadio alle zone di sosta. In definitiva, un sistema intermodale e integrato di parcheggi, aree sosta ad hoc, bus navetta e treni/metropolitana di superficie che potrà essere agevolmente fruito sia da coloro che provengono da nord, sia da sud, oltre che dal capoluogo. Sul posto sarà presente personale della Polizia Locale e Protezione civile comunale per coordinare e disciplinare la viabilità, dei mezzi e pedonale, e per la quale sono in corso di adozione provvedimenti di regolamentazione affinché tutto possa avvenire nella massima sicurezza.