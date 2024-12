Concertone, osare si deve. Sfida lanciata

L’asticella è stata alzata e l’ambizione di saltare più in alto è tanta. Perché al netto delle osservazioni più o meno musicali che si possono fare su Natalie Imbruglia (il tormentone ’Torn’ è piuttosto datato e ultimamente non ha brillato per presenzialismo) il nome scelto per il concertone in piazza Pertini si porta dietro quel qualcosa di internazionale che da queste parti per Capodanno (e sottolineiamo Capodanno) non si era ancora visto. Ora la sfida vera è dimostrare che quell’asticella si può davvero saltare con numeri alla mano in quanto a costi e presenze. Un capoluogo, crediamo, deve osare. O perlomeno provarci. E questo è stato fatto.