Conchiglia verde, rinascita e primi veleni in Consiglio

Sarà inaugurata il 26 Casacon, la nuova vita dell’ex Conchiglia verde a Sirolo. Oltre cento le serate che tra concerti e dj set di artisti nazionali ed internazionali animeranno il bosco dello storico locale che apre le porte alle 19. E scatta la polemica in Consiglio. "L’ex Conchiglia verde non è più dei sirolesi – dice il gruppo di opposizione X Sirolo –. Il Comune ha autorizzato opere sul proprio terreno che, per contratto vigente, non gli avrebbero mai consentito di rientrarne nella disponibilità se non pagando un indennizzo di milioni di euro e ora, per tutelare il pubblico interesse, accetta di concedere al privato il diritto di superficie, con canone di concessione sconosciuto, per 60 anni". Moschella ha replicato: "Ai consiglieri è stato chiesto, volete continuare a lasciare il contratto d’affitto, o costituire il diritto di superficie che farà guadagnare subito un’ingente somma di denaro quantificata dall’Agenzia delle Entrate e, un domani, il nuovo immobile, costato sei milioni di euro, a costo zero? La maggioranza ha votato compatta". La vicenda della Conchiglia nasce nel 1949, quando il Comune ha affittato per 18 anni alla famiglia Sturba il terreno per la costruzione di una piattaforma in cemento per trattenimenti danzanti. "Nel 2018 la giunta Misiti ha deciso di indire un’asta pubblica per la locazione del terreno, aggiudicata dalla famiglia Sturba. Con la variante al prg di questa Amministrazione l’interrato sarà calcolato nella cubatura. Per legge, al termine degli eventuali 60 anni, il Comune e i sirolesi diventeranno proprietari dell’intero immobile rivalutato e a costo zero e per la prima volta dal 1949 ritorneranno nel pieno possesso dell’area".

Silvia Santini