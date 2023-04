Concorsi bluff: un’altra protesta

Graduatorie in sanità, gli idonei rimasti senza contratto dopo la scadenza protestano davanti alla Regione. Gli infermieri prima e adesso toccherà agli Oss con la scadenza ormai distante poche settimane. Centinaia di figure professionali rimaste con un palmo di naso, da qui la manifestazione di oggi davanti ai Palazzi della Regione organizzata dal sindacato Usb: "A un mese dalla manifestazione degli idonei della graduatorie Regione Marche, promossa e supportata da Usb – si legge in una nota – dalla Regione non è arrivata nessun tipo di risposta alle richieste avanzate. Mentre la graduatoria degli infermieri è arrivata a scadenza e quindi decaduta, anche la graduatoria concorsuale degli Oss si avvia, nell’indifferenza assoluta delle istituzioni regionali, e non solo, a fare la stessa fine, essendo ormai prossima alla scadenza. Il silenzio e l’indifferenza mostrati, che difficilmente comprendiamo, avranno come risposta la decisione e la determinazione degli idonei pronti, nuovamente, a lottare".

Una protesta che andrà avanti appunto stamani dalle 10,30 fino alle 13 proprio davanti alla sede regionale: "Chiediamo la proroga delle graduatorie dei concorsi, lo sblocco e lo scorrimento fino a esaurimento con criteri certi e trasparenti" aggiunge l’Usb.