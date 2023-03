Concorsi e liste d’attesa "Bando pronto soccorso, avanti con modifiche Prestazioni da garantire"

Concorso per il nuovo primario del Pronto soccorso di Torrette e lista d’attesa: l’assessore regionale alla Sanità, Filippo Saltamartini risponde alle domande su due fatti molto spinosi della sanità marchigiana. A partire dalla decisione, annunciata in Consiglio regionale tre giorni fa, di annullare di fatto la procedura concorsuale per il primario di Pronto soccorso a Torrette a causa di una nuova norma che prevede una commissione giudicatrice con la garanzia della parità di genere.

Assessore Saltamartini, intendete andare avanti seguendo la vostra linea?

"Credo di sì, del resto la nuova legge nazionale ha modificato quei criteri sulla parità di genere. Non è stata una decisione nostra, della politica intendo. L’azienda di Torrette ha agito autonomamente rinviando l’atto di recepimento delle linee guida pubblicate alcune settimane fa e che riguardano tutti i concorsi, non solo quello per il successore di Aldo Salvi".

Dunque cosa accadrà?

"Gozzini (nuovo Dg dell’azienda ndr) mi ha detto, anzi mi ha spiegato, che l’azienda integrerà il bando di concorso sostituendo la commissione d’esame. Inoltre si occuperà di seguire e rispettare tutte le procedure legali per non danneggiare chi ha già presentato domanda".

Si ricomincia da capo quindi?

"No, non sarà tutto da capo, si integra il bando con la nuova commissione, stesso iter".

Ma la Commissione per giudicare i candidati che avevano avuto accesso alla fase conclusiva dei colloqui non è mai stata nominata, perché non l’avete fatto seguendo i criteri della parità di genere e mantenendo il bando precedente invece di dover modificare un percorso già chiaro?

"Per le questioni tecniche mi rifaccio a quanto dettomi dal direttore Gozzini. Lo stesso mi dice che entro il mese di marzo il nuovo bando verrà emanato e se non avessimo fatto così ci sarebbe stato spazio per impugnare l’atto".

Assessore, sulle liste d’attesa gli operatori del Cup continuano a dire che gli ospedali delle Marche non danno disponibilità di prenotazioni per le prestazioni più importanti e frequenti. Cosa sta succedendo?

"Sinceramente cosa risponde l’operatore del Cup non lo so, conosco però come dovrebbe funzionare il sistema e cosa dovrebbe dire al cittadino".

Cioè?

"Se la prestazione non c’è perché prima ci sono quelle prioritarie, B entro 10 giorni, D tra 30-60 giorni, comunque l’operatore deve prendere in carico la richiesta dal sistema e richiamare la persona entro cinque giorni fornendo tutti gli slot disponibili".

Ciò non accade, gli operatori sono disperati.

"Il sistema delle liste d’attesa è nuovo, stiamo passando da Cup unico regionale a cinque centri provinciali, a breve saremo a regime. Valuteremo quante prestazioni possiamo fare giornalmente, quella che è la richiesta del pubblico e la differenza la compreremo dalle strutture private convenzionate con i prezzi del pubblico".

Ma nel frattempo le persone non riescono a fare una colonscopia, una risonanza, una mammografia o prenotare una visita specialistica nel pubblico e per i casi urgenti si devono rivolgere al privato: come risponde?

"Ripeto, ci stiamo organizzando attraverso una conferenza telematica attiva da alcune settimane tutti i giorni con la partecipazione di una dirigente della Regione e i referenti per le liste d’attesa delle 7 aziende. Abbiamo definito 69 Lea (livelli essenziali assistenziali, ndr.) per cui le prestazioni devono essere garantite con i criteri e le tempistiche noti".

Pierfrancesco Curzi