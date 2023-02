Concorso beffa, la Regione chiama il governo

"Il tetto di spesa alle assunzioni vincola il nostro operato e la nostra volontà. Al Governo chiediamo di allungare i termini della durata delle graduatorie". Risponde così l’assessore regionale alla sanità, Filippo Saltamartini, in merito alla problematica sollevata da migliaia di infermieri e operatori sociosanitari delle Marche in attesa di una stabilizzazione negli ospedali della regione. Le graduatorie scaturite dai concorsi del 2020 e del 2021 stanno scadendo. Entro due settimane toccherà agli infermieri e a giugno sarà la volta degli operatori sociosanitari. Senza l’innalzamento del tetto di spesa per le assunzioni a tempo indeterminato per tantissimi giovani resterà il regime dei contratti a tempo, ormai scesi a periodi che non vanno oltre i 6-12 mesi. Magicamente le graduatorie saranno azzerate e servirà tempo per indire altri concorsi e duqneu spese di soldi pubblici. Questioni che Saltamartini conosce molto bene e a cui risponde delegando le misure ad altri livelli istituzionali: "La Regione Marche è perfettamente d’accordo ad assumere tutti gli infermieri del concorso del 2020 anche per sopperire alle carenze dei medici che non si trovano sul mercato del lavoro delle professioni sanitarie – afferma Saltamartini – Tuttavia a questa possibilità si oppongono vari fattori, tra cui il tetto di spesa e le norme sulla finanza pubblica che impediscono all’amministrazione di assumere tutto il personale infermieristico che è assolutamente indispensabile e necessario per garantire i livelli delle prestazioni fondamentali. Questa richiesta era stata già avanzata al Ministro della Salute, Orazio Schillaci, nel corso della Giornata delle Marche, il 10 dicembre scorso. Sarebbe importante che il Governo valutasse in un prossimo Decreto Legge la possibilità di allungare la validità delle graduatorie almeno fino a 5 anni per il personale sanitario, tenuto conto che per bandire un concorso e gestire tutte le prove servono anni quindi è inimmaginabile che delle graduatorie possano avere una durata di soli due anni. È contrario ai principi di efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione".

Le dichiarazioni dell’assessore alla Sanità della Regione Marche in risposta al tema sono chiare, ma non rispondono alle domande che si pongono i futuri operatori sanitari del territorio. Non rispondono alla preoccupazione degli infermieri e delle altre figure professionali che vedranno la loro graduatoria scadere a giorni o nel giro di pochi mesi, per effetto della modifica al decreto legislativo 1602019 che accorcia a due anni la durata delle graduatorie dei concorsi pubblici. Da apprezzare, invece, il tentativo di sensibilizzare il governo, non tanto il dicastero della salute, quanto il settore della funzione pubblica che ha la competenza per quanto concerne la validità delle graduatorie. Restando all’attualità, quella degli infermieri scadrà il 17 gennaio prossimo.

Pierfrancesco Curzi