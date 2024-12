Concorso dei cortometraggi, stasera la seconda semifinale

Sesta giornata per il Corto Dorico Film Fest’ di Ancona. E ancora una volta non mancheranno eventi ed ospiti. Come l’attrice Sara Mafodda (nella foto), che oggi (ore 9) alla Mole Vanvitelliana sarà presente alla proiezione del film ‘Gloria!’ di Margherita Vicario, che partecipa al concorso ‘Salto in Lungo’. Ambientato in un istituto femminile nella Venezia di fine ‘700, "Gloria!" racconta la storia di Teresa, giovane dal talento visionario che insieme a un gruppetto di straordinarie musiciste sfida i polverosi catafalchi dell’Ancien Régime inventando una musica ribelle, leggera e moderna.

Alle 17.30, per ‘Dorico Altrove’, saranno presentati alcuni corti provenienti da Canada e Québec. A seguire (ore 19.15) ‘Cinemaèreale’ proporrà il documentario "Bangarang" di Giulio Mastromauro, alla presenza del regista. Osservando i gesti e ascoltando le emozioni dei bambini di Taranto, Mastromauro racconta l’infanzia e allo stesso tempo il difficile presente di un territorio teatro di uno dei più gravi disastri sanitari e ambientali della storia italiana ed europea. Alle 21.15 seconda semifinale di ‘Corto Slam’, il concorso nazionale di cortometraggi. A contendersi la finale saranno "The Ice Builders" di Francesco Clerici e Tommaso Barbaro, "Star" di Paoli De Luca, "Phantom" di Gabriele Manzoni, "The Meatseller" di Margherita Giusti, "Majonezë" di Giulia Grandinetti.