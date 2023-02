Concorso di disegno I primi classificati

Ecco i primi classificati del concorso di disegno sul ‘giorno della memoria’. "Non è sicuramente un tema poco esplorato quello della Shoah – spiega il sindaco David Grillini - e con questo concorso abbiamo voluto risparmiarci le "parole inutili". La selezione dei finalisti è stata davvero difficile, perché molte opere erano frutto di una vera, profonda elaborazione dell’argomento, immagini che incendiano i cuori e illuminano le coscienze…ma non possono vincere tutti!. I voti dell’amministrazione e dei dipendenti comunali, hanno voluto riconoscere, in un’opera l’abilità, in un’altra l’idea e il messaggio". Il sindaco David Grillini ha premiato con una targa, per la sezione A Valentina Fumanti, e per la sezione B Giuseppe Baroni. I secondi classificati, Mattia Mocci e Benedetta Balzamo, hanno ricevuto un libro. "Ringraziamo il professor Vittorugo Sassi e il professor Massimo Melchiorri – rimarca Grillini - per l’impegno e la collaborazione, il dirigente scolastico Emilio Procaccini, e soprattutto ragazzi e famiglie per la sensibilità".