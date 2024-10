Concorso fotografico Carafoli. Premiati i vincitori a Corinaldo

Premiati al teatro Goldoni di Corinaldo i vincitori della XXXIX edizione del concorso fotografico "Mario Carafòli", intitolato alla memoria dello scrittore, giornalista e fotoamatore corinaldese. Il concorso, aperto ai fotografi amatoriali, seleziona ogni anno le immagini che riescono a esprimere nel modo migliore il rapporto naturale, affettivo o culturale che lega l’uomo all’ambiente in cui vive. Il concorso prevedeva tre sezioni per le immagini, la prima "Ricerca del paese più bello del mondo", la seconda "Corinaldo in festa", la terza "Città di Senigallia – La Spiaggia di velluto. Intitolata a Edmo Leopoldi". Vincitrice della prima sezione Federica Bizzarri, per la seconda il premio è andato a Mario Grilli, per la terza sezione a vincere è stato Mattia Stefanini. Molti anche i fotografi selezionati che si sono fatti notare per la particolarità delle loro immagini. Tutte le immagini premiate e quelle selezionate sono esposte nel foyer al primo piano del Teatro Goldoni di Corinaldo.