Concorso fotografico per ricordare. Caterina Consiglio

C’era una ragazza di Ancona dal sorriso radioso che aveva molti sogni da realizzare. Come quello di diventare fotografa (il talento non le mancava). Si chiamava Caterina Consiglio. Tre anni fa una malattia l’ha strappata ai suoi cari, ai suoi tanti amici. Ha distrutto i suoi sogni, ma non ha potuto, e non potrà mai, distruggere una cosa: il suo ricordo. Al liceo Rinaldini, che Caterina aveva frequentato (per due anni fu anche rappresentante d’istituto), hanno deciso di organizzare un’iniziativa che ricordasse lei e la sua passione per la fotografia: un concorso, giunto alla terza edizione, al quale hanno partecipato studenti delle scuole superiori marchigiane. Due le categorie: foto singola (uno scatto ispirato al tema di quest’anno, ‘confini’) e foto-racconto (da 3 a 5 foto capaci di raccontare una piccola storia). La premiazione si svolgerà al Rinaldini oggi (ore 12), nel giorno del suo compleanno. Presidente di giuria sarà il fotografo Pasquale Palmieri. Poi, da sabato 17 a domenica 19, lo Spazio Presente in via Buoncompagno (Museo della Città) ospiterà una mostra. Saranno esposte le foto dei vincitori e dei segnalati, ma anche una serie di scatti di Caterina.

L’iniziativa è realizzata con il sostegno dell’associazione Il Mascherone. Nel comitato organizzatore c’è anche Caterina Giampieri, che di Caterina Consiglio fu amica e compagna di classe. ‘Lei era molto appassionata di fotografia. Voleva farne il proprio mestiere. Desiderava portare in giro le sue foto. E’ bello poterle ‘restituirle’ qualcosa, con questa mostra’. r. m.