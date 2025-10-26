Concorso "LiberArte", si premiano i migliori alla chiesa del Gesù

Ultimi giorni per visitare la mostra legata all’ottava edizione del concorso ‘LiberArte’, ospitata nella chiesa del Gesù di Ancona. L’iniziativa è organizzata dal circolo culturale Carlo Antognini, presieduto dall’ex sindaco Fiorello Gramillano. L’esposizione rimarrà aperta tutti i giorni fino a martedì prossimo, dalle ore 16,30 alle 19. Nel pomeriggio della giornata conclusiva (ore 18) sono in programma le attese premiazioni. A partecipare sono stati trentotto artisti, che hanno realizzato opere suddivise in quattro sezioni: pittura (olio, acquerello o tecnica mista), scultura, fotografia e opera grafica. Come spiega lo stesso Fiorello Gramillano "la giuria è costituita da tre noti artisti, Guido Armeni, Francesco Colonnelli e Floriano Ippoliti, i quali premieranno la migliore opera esposta e la migliore opera per ogni sezione. Sarà assegnato un ulteriore premio alla migliore opera votata dalla giuria popolare".

I premi saranno dei buoni da utilizzare presso la ditta Rumori, per l’acquisto di materiale utile al lavoro degli artisti. Per la precisione verrà assegnato un bono da 100 euro per la migliore opera esposta e quattro buoni da 80 euro per ciascuna opera prima classificata nelle quattro sezioni. A tutti gli artisti sarà consegnato un attestato di partecipazione.