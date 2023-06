Concorso per assumere 38 assistenti amministrativi

La Regione ha indetto un concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di 38 assistenti amministrativi per supporto alla gestione delle politiche del lavoro e formazione. I principali requisiti sono: diploma di scuola superiore di durata quinquennale, possesso di credenziali Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale), disponibilità full-time. La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere inoltrata entro le 14 del 24 giugno e deve essere presentata esclusivamente per via telematica, attraverso il sistema pubblico di identità digitale (Spid), la carta di identità elettronica (Cie) o la carta nazionale dei servizi (Csn), mediante l’applicazione informatica disponibile sul sito istituzionale della Regione www.regione.marche.it, sezione "Amministrazione trasparente – Bandi di concorso", al seguente link http:www.regione.marche.itAmministrazione-TrasparenteBandi-di-concorso - concorsi per tempo indeterminato; Ulteriori informazioni possono essere richieste alla Giunta Regione Marche - Direzione risorse umane e strumentali alla mail [email protected]