Condanna "religiosa". Il narcotrafficante dovrà occuparsi di poveri ed emarginati

Un controllo alla Baraccola, dopo una soffiata arrivata da Brescia, aveva fatto scoprire un sospetto narcotrafficante di droga, trovato con 42 chili di sostanza stupefacente, tra eroina e cocaina. Nell’abitazione, adibita ad una sorta di laboratorio di stoccaggio della droga, c’era anche una pistola e dei proiettili. Dopo la richiesta di processarlo subito, il presunto narcotrafficante ha patteggiato a 5 anni per il maxi carico di cui era stato trovato in possesso e del valore di 10 milioni di euro. Si è chiusa così la posizione di un 34enne albanese che era finito in manette il 2 settembre dello scorso anno, in via Albertini. Ad arrestarlo erano stati i carabinieri.

L’imputato, difeso dall’avvocato Massimiliano Orrù, li sconterà agli arresti domiciliari in una comunità religiosa del Riminese, ad occuparsi di poveri, emarginati e disabili. Il ritrovamento della droga aveva allarmato la provincia dorica perché era stato uno dei maggiori quantitativi di sostanze stupefacenti trovate in transito nel capoluogo dorico nell’ultimo anno: 36 chili erano di eroina e 6 chili cocaina. Era anche uno dei carichi più redditizi una volta immesso sul mercato.

L’operazione era stata portata a termine con la collaborazione della guardia di finanza di Brescia che aveva dato l’input ai militari di Ancona di cercare il sospettato proprio in zona Baraccola. I carabinieri lo avevano fermato a bordo di una Golf Volkswagen. Sotto ad un sedile aveva un chilo di cocaina. Il resto i militari lo avevano trovato a casa, in un appartamento di via Primo Maggio, usato come laboratorio e magazzino.

In Lombardia lo cercavano fitto e cercavano fitto anche la cocaina. Su di lui stava indagando la procura distrettuale antimafia lombarda, che si muove solo di fronte a reati associativi di grande portata, ma gli sviluppi erano rimasti top secret.

Il grosso quantitativo sequestrato ad Ancona sarebbe passato dal porto della città e non sarebbe stato il solo. L’asse Albania-Ancona sarebbe stato percorso con cadenza regolare dal 34enne, facendo la spola ogni tre mesi, per sei mesi l’anno. In Italia l’albanese era con un visto turistico ma quei viaggi sono stati ritenuti troppi per delle semplici vacanze. Aveva una abitazione d’appoggio anche a Civitanova.