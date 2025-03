Condannato a due anni e due mesi per aver rubato un monopattino

Ruba un monopattino, per la seconda volta, alla stessa vittima che lo riconosce e fa del tutto per fermarlo. Il parapiglia ha fatto intervenire dei passanti che chiamato il 112 ha portato una pattuglia della polizia ad arrivare sul posto e ad arrestare l’autore del furto per rapina. Era già il secondo monopattino che voleva rubare al malcapitato. L’episodio dell’arresto risale al 29 gennaio scorso, in piazzale Loreto. Protagonista un 25enne tunisino, finito in carcere dopo le manette. L’arresto era stato convalidato poi dalla giudice Paola Moscaroli e la direttissima, concessi i termini alla difesa per studiare la posizione del suo assistito, è proseguita giovedì. La giudice ha condannato il rapinatore a due anni, 2 mesi e 20 giorni. L’imputato procedeva con il rito abbreviato. Il proprietario del mezzo aveva raccontato agli agenti, arrivati al Piano, che mentre si trovava dentro ad un negozio aveva visto i tunisino aggirarsi attorno al suo monopattino. Lo aveva riconosciuto come l’autore del primo furto, avvenuto alcune settimane prima, e ripreso dalle telecamere che lui poi aveva visionato e consegnato in sede di denuncia. Questa volta non voleva farsi fregare di nuovo così era uscito dal negozio per cercare di fermarlo. Prima gli ha urlato qualcosa a parole poi ha cercato di bloccarlo mentre il ladro provava a darsi alla fuga. Arrivata la polizia è stato bloccato e portato in questura. A suo carico il 25enne aveva diversi precedenti sia per furti e anche per droga. Era inoltre l’autore di altri furti avvenuti nei giorni precedenti e tra i quali anche una bici elettrica sottratta in piazza Ugo Bassi. E’ ancora in carcere.

m.v.