Condannato per furti: non lascia l’Italia e i carabinieri lo arrestano

Aveva commesso furti, condannato doveva lasciare l’Italia per dieci anni ma in realtà viveva nella città della carta: scoperto e arrestato dai carabinieri. I militari del Norm, Aliquota Radiomobile hanno arrestato il giovane, un nordafricano di 29 anni per furti che era latitante. Alcuni anni fa il ventinovenne venne condannato in via definitiva per furti in abitazione, nei suoi confronti è stata disposta una reclusione di sette mesi. Essendo, però la pena inferiore ai due anni il magistrato di sorveglianza aveva disposto l’espulsione del reo in sostituzione della pena detentiva. Il giovane nordafricano a quel punto aveva due scelte: o andare in carcere o fare ritorno immediato in Africa con il vincolo di non tornare in Italia per dieci anni. Se fosse rientrato prima della scadenza dei dieci anni sarebbe stato portato in carcere. Negli ultimi giorni, l’attività investigativa dei carabinieri in borghese del Norm Aliquota Operativa, hanno appurato che il ventinovenne dimorava a Fabriano. A seguito delle indagini, poco prima del brindisi di mezzanotte, i militari hanno raggiunto l’abitazione dell’uomo che viveva in città, ed è stato arrestato e portato al carcere di Montacuto per scontare i sette mesi di reclusione per furti che il magistrato dell’epoca, aveva disposto. Sono in corso ulteriori indagini dei carabinieri: nell’appartamento dove abitava il ventinovenne, intanto, non è stata trovata alcuna refurtiva.

sa. fe.