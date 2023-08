Condannato per stalking a Fabriano, sorpreso al bar dalla polizia

Arrestato e condannato per stalking viola le misure alternative alla detenzione ma i poliziotti lo beccano, lo arrestano di nuovo e lo portano nel carcere di Montacuto. L’esecuzione di quanto disposto dall’autorità giudiziaria prende spunto da una serie di ripetute violazioni alle prescrizioni imposte nell’ambito della espiazione della pena in regime di misure alternative alla detenzione imposte al fabrianese. Questi, un trentaquattrenne disoccupato, è stato condannato due anni fa per il reato di atti persecutori in danno di una giovane donna della quale si era invaghito. Le modalità con le quali il 34enne perseguitava la donna erano delle più varie: spesso passava le notti sotto l’abitazione della donna, la seguiva in automobile lungo le vie cittadine. Un giorno l’ha raggiunta all’interno dello spogliatoio femminile di una palestra sino al seguirla a piedi proprio di fronte al commissariato di polizia di Fabriano, dove si era rifugiata per chiedere aiuto. Condannato definitivamente a due anni e mezzo di reclusione, il disoccupato fabrianese aveva potuto accedere a una misura alternativa alla detenzione (l’obbligo di stare in casa nelle ore serali e notturne), sotto il controllo delle forze di polizia e dei servizi sociali che verificano il percorso di recupero. Nelle ultime settimane, a fronte di un rientro del trentaquattrenne nella sua abitazione nelle prime ora serali (dopo l’orario consentito), il 34enne fabrianese è stato colto in diverse occasioni mentre era fuori casa. Le pattuglie della polizia in alcune occasioni per le vie e bar cittadini, anche dopo l’orario serale nel quale sarebbe dovuto stare a casa. Ne è scaturita quindi da parte del commissariato, una segnalazione urgente all’autorità giudiziaria di controllo la quale ha emesso tempestivamente l’ordine di sospensione della misura alternativa con il contestuale accompagnamento in carcere. In ogni caso, al termine della espiazione, la posizione del giovane sarà valutata dalla questura di Ancona e in particolare dall’ufficio misure di prevenzione al fine della eventuale irrogazione di misure preventive alla commissione di ulteriori reati, valutazione necessaria alla luce sia delle modalità di commissione del reato che del comportamento che ha determinato la sua carcerazione.