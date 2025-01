Condannato per violenza sessuale su minorenne, ora è accusato di stalking

Prima l’accusa di tentata violenza sessuale, per un approccio spinto che aveva avuto questa estate in auto, con una 13enne, davanti alla panchina dell’amore di Falconara Alta. Adesso l’accusa di stalking. E’ finito di nuovo nei guai il bengalese di 24 anni, arrestato il 16 luglio scorso dopo che due passanti si erano accorti che cercava di trattenere la minore dentro la sua vettura. Per quell’episodio ha patteggiato la pena a un anno e due mesi di reclusione, chiudendo la sua posizione. Il bengalese però adesso è indagato per stalking. Vittima sempre la ragazzina minorenne. Tra dicembre e gennaio scorso il 24enne è stato visto quattro volte vicino ai luoghi frequentati dalla 13enne: una volta era davanti alla sua scuola e le altre vicino casa. La 13enne si è spaventata e si è sentita osservata e spiata cosi ha fatto denuncia ai carabinieri e per il bengalese la gip Sonia Piermartini ha emesso un divieto di avvicinamento alla minore con braccialetto elettronico. Non potrà avvicinarsi a lei nel raggio di un chilometro. Emesso anche un divieto di dimora a Falconara. Lui è residente ad Ancona, dove attualmente si occupa di consegne a domicilio, fa il rider e le volte che la 13enne lo avrebbe visto sarebbe stato li per motivi di lavoro. Una casualità che avrà modo di spiegare nell’interrogatorio di garanzia. Il bengalese è difeso dall’avvocato Angeladrea Cecere. La minore in una occasione lo ha filmato con il cellulare.