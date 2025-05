Condannato, portato agli arresti domiciliari

Dovrà scontare quattro mesi di reclusione ai domiciliari, il cittadino 34enne gambiano condannato definitivamente per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Venerdì, il personale di polizia giudiziaria del Commissariato di Jesi lo ha tratto in ottemperanza all’ordine di esecuzione dell’espiazione della pena detentiva - in regime di detenzione domiciliare - emesso dalla Procura della Repubblica presso la Corte di Appello di Ancona all’ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Ancona. L’uomo è stato condotto in Commissariato e poi presso il suo domicilio. Dopo il periodo dei domiciliari, dovrà scontare un anno di libertà vigilata quale misura di sicurezza.