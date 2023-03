Condannato un uomo per spaccio, trasferito in carcere a Montacuto

I carabinieri della stazione di Ostra hanno arrestato un 45enne residente nel comune dell’hinterland senigalliese, in esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Perugia. L’uomo si trovava agli arresti domiciliari presso la sua abitazione di Ostra, perché indagato per spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stato controllato e trovato in possesso di droga da personale del Commissariato di Senigallia. I fatti risalgono al dicembre 2022, quando l’uomo era stato trovato in possesso di circa 25 grammi di cocaina, nascosta all’interno di un involucro. I controlli avevano inoltre consentito di rinvenire denaro ritenuto provento dell’attività di spaccio e anche tutto il materiale necessario per la lavorazione e il confezionamento della droga. Nei confronti del 45enne è stato emesso un provvedimento che dispone il trasferimento in carcere, in esecuzione di una sentenza divenuta definitiva che lo ha visto condannato sempre per il reato di spaccio. Si tratta del risultato di un’importante indagine svolta tra il 2016 e il 2017 dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Ancona, che avevano indagato diversi soggetti responsabili in concorso di una intensa attività di spaccio commessa in vari luoghi della provincia di Ancona, ma che si espandeva anche ad alcune località campane. Quella indagine si è conclusa con la condanna del 45enne, poi divenuta definitiva. L’uomo dovrà scontare tre anni di pena residua nel carcere di Montacuto. Intanto proseguono senza sosta i controlli dei carabinieri per arginare il fenomeno dello spaccio e dell’uso di sostanze stupefacenti. Controlli che periodicamente vengono estesi anche al Campus scolastico dove nei giorni scorsi i militari hanno tenuto alcune lezioni informative per mettere in guardia i giovani dall’uso di droga e dall’abuso di alcool.