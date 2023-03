Condominio a pezzi Il Comune trova i soldi

di Marina Verdenelli

Trenta famiglie che da sei anni aspettano la messa in sicurezza del maxi condominio dove vivono. Siamo in piazza Salvo d’Acquisto e l’edificio è composto da tre stabili differenti che nel tempo si sono ammalorati. Il terremoto di novembre non ha migliorato la situazione. I residenti, che da tempo sollevano il problema strutturale, incaricando anche un avvocato per essere seguiti, ieri hanno ricevuto la visita della sindaca Valeria Mancinelli che ha portato buone notizie. "C’è una delibera comunale – spiega Roberta Di Martino, l’avvocato che rappresenta una buona parte dei condomini della palazzina – il condominio potrà dunque individuare una ditta e far partire a breve i lavori. Il Comune, da quanto abbiamo capito, ha la possibilità di chiedere il mutuo e si rivolgerà in primo luogo alla cassa deposito e prestiti ma se qui non dovesse andare a buon fine opterà per un piano b, rivolgersi ad un istituto bancario".

La sindaca ieri è arrivata attorno alle 18 in piazza Salvo d’Acquisto, dove si affaccia il maxi condominio che in parte è proprietà dell’Erap, in parte del Comune e una piccola parte privata. Dopo un breve giro esterno si sono accomodati tutti in un bar per fare il punto della situazione. I lavori di cui ha bisogno la palazzina sono evidenti anche ad occhio nudo. "E’ dal 2017 che portiamo avanti la questione – dice Loredana Pezzella, una dei residenti – quando sono iniziati a cadere i primi pezzi di intonaco. Più volte abbiamo chiamato i vigili del fuco ma poi nessuno si interessava veramente del problema. Più il tempo passa più la struttura perde pezzi. Anche a maggio scorso ci sono stati altri cedimenti, che hanno riguardato anche il cappotto dell’immobile. Abbiamo chiamato di nuovo i vigili del fuoco e una ditta si è poi occupata di smantellare tutte le parti pericolanti, transennando la parte sottostante, dai garage in poi".

A novembre il terremoto ha fatto staccare altre parti di rivestimento. Per essere ascoltati dal Comune un gruppo di condomini si era rivolto all’avvocato Di Martino che ha preso contatti con l’assessore Stefano Foresi per indirizzare l’ente a risolvere il problema. Cornicioni, terrazzi, colonne sono state tutte interessate dalla perdita di parte dei supporti e anche se non sono parti portanti della palazzina preoccupano chi ci vive. "Purtroppo la perdita di parte del cappotto esterno – osserva Pezzella – ha portato anche umidità dentro le case dove si sta formando la muffa e ci sono infiltrazioni di acqua. Per questo prima si interviene meglio è". Il Comune interverrà con una spesa di circa 400mila euro.