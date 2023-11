Condominio al freddo, ora interviene l’Erap

"Non è compito dell’Erap far accendere la caldaia centralizzata. I condomini lo fanno in autonomia quel servizio. In genere hanno un amministratore che se ne occupa. Se dovessimo pensare noi a far funzionare i diecimila impianti che abbiamo nelle case sarebbe un lavoro enorme che ripeto non compete all’Erap. Nonostante questo però ci siamo attivati e mi hanno detto che il condominio adesso il riscaldamento lo ha". Interviene così Saturnino Di Ruscio, presidente dell’Erap (nella foto), sulla questione del maxi condominio di case popolari a Collemarino, in via Levi, dove una residente ha sollevato il problema che i termosifoni, arrivati quasi alla fine di novembre, sono ancora spenti. La caldaia centralizzata, che serve 56 appartamenti, dove risiedono circa 200 persone, alcune anche anziane e altre con disabili a carico, non sarebbe stata ancora accesa nonostante la normativa dà la possibilità di attivare il riscaldamento già dall’8 novembre scorso. "La segnalazione ci è arrivata il 21 di novembre – spiega Di Ruscio – e ci siamo attivati per capire quale era il problema. La ditta incaricata non poteva, per impegni, occuparsene. Così ci è stato riferito. Allora ci siamo prodigati per trovarne un’altra anche se non spetta a noi farlo. Il 22 novembre ci è stato comunicato che la caldaia è stata accesa ma ha durato un giorno perché poi ha subito un atto vandalico, qualcuno ha staccato un tubo. Oggi (ieri, ndr) funziona tutto di nuovo. L’Erap è l’unico che si attiva quando ci sono problematiche, anche quando non lo riguardano". Sulla mancata attivazione da parte della ditta incaricata dall’amministratore condominiale peserebbe il fatto che nel condomino non tutti pagano i servizi erogati e senza soldi anche chi dovrebbe attivare la caldaia non interviene. Il macchinario infatti è particolare e la procedura richiede anche verifiche che sia tutto in sicurezza. Il problema torna ad essere le morosità. Fare un impianto diviso per ciascun appartamento, così da risolvere il problema di chi non paga sarebbe troppo oneroso per l’ente.