Condominio green all’ex Stracca "Non togliete i posti ai disabili"

Lavori sul sistema fognario in vista dell’edificazione del condominio ‘green’ dell’ex Stracca disagi legati alla sosta per i residenti di via Curtatone. A farsi portavoce del problema è Ankon Civica, Verde e Popolare, l’associazione guidata da Daniele Ballanti (a sostegno del candidato del centrodestra Daniele Silvetti alle prossime comunali) che chiede al Comune di intervenire: "Prima la riduzione delle strisce blu, utilizzate dai residenti di via Curtatone, per i lavori di demolizione dell’edificio ex Stracca, ora si giunge all’ulteriore riduzione non solo delle strisce blu, ventuno posti auto in meno, ma anche di cinque spazi per i disabili. Da ieri, infatti, sono comparsi dei divieti di sosta secondo cui dalle 7.30 di domani su tutto il lato di via Curtatone sarà in vigore il divieto di sosta per lavori alle fognature. Molti i posti auto soppressi senza fornire un’alternativa per la sosta dei residenti, nemmeno per i disabili. Un residente si è offerto per conto di vari condomini di telefonare al comando della polizia locale, ma l’operatore non ne sapeva nulla". Una protesta e poi un riconoscimento al Comune: "Per quanto riguarda la nostra richiesta rivolta all’assessore Stefano Foresi per la rimozione di rifiuti ingombranti e immondizia dal giardino delle scuole Domenico Savio, Ankon Civica Verde e Popolare esprime soddisfazione _ aggiunge Ballanti _. Ci auguriamo che anche le altre richieste, incluse le scalette dissestate tra via Camerano e via delle Grazie vengano quanto prima soddisfatte".