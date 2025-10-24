Condominio incandescente. Insulti e dispetti reciproci: finisce a colpi di bastone

Dispetti e insulti reciproci finiti a bastonate. Le avrebbero prese entrambi, due vicini di casa che si sono denunciati a vicenda finendo a processo per lesioni aggravate e minacce e, al tempo stesso, finiti anche come parti civili a ruoli invertiti. Il procedimento è in corso al tribunale di Ancona. Il giorno dell’aggressione risale al 12 luglio del 2022, a Castelbellino, all’interno di una palazzina dove vivevano entrambi. Stando alla versione raccontata ieri dall’imputato, nonché vittima, di 61 anni, jesino, quella sera stava rincasando dal lavoro quando il vicino di casa, un albanese di 67 anni, che è a processo nello stesso procedimento, lo avrebbe atteso per le scale. "Mi ha colpito alla nuca – ha detto il 61enne, difeso dall’avvocato Michele Brisighelli - stavo perdendo l’equilibrio, ho cercato di girami e reagire ma sono caduto a terra e poi svenuto. Mi sono risvegliato pieno di ematomi e mi hanno messo dei punti in testa". Lo jesino, che riportò 10 giorni di prognosi, ha raccontato in aula come l’albanese era solito spiarlo dal terrazzo e insultarlo. "Era impossibile vivere – ha osservato il 61enne che aveva fatto denuncia ai carabinieri – abbiamo dovuto vendere casa per stare tranquilli".

L’aggressione di luglio sarebbe avvenuta proprio venti giorni prima che il 61enne e la moglie (oggi ex perché si sono poi separati) traslocassero dopo la vendita dell’appartamento. Il 61enne sarebbe stato il referente del condominio perché la palazzina aveva solo quattro appartamenti e non aveva bisogno di un amministratore condominiale vero e proprio. Visto il suo ruolo lo jesino aveva avuto diverse discussioni con l’albanese, per la gestione del condominio e relative alla pulizia, all’occupazione dello spazio comune e a un cancello lasciato aperto. Sistematicamente aveva trovato la vettura danneggiata tanto che non la parcheggiava più nell’area condominiale e l’albanese in segno di sfregio avrebbe attuato comportamenti inadeguati come toccarsi i genitali e abbassarsi i pantaloni. I rapporti hanno iniziato a logorarsi nel 2020 degenerando poi con l’aggressione del 2022. Stando alla denuncia sporta il giorno dopo dal 67enne, difeso dall’avvocato Gaia Carotti, però sarebbe stato lui a prenderle quella sera. Scendendo le scale per andare in garage lo avrebbe incrociato sentendosi minacciare così: "Ti finisco, ti ammazzo". E lo avrebbe colpito con un bastone che teneva in mano. Riportò 7 giorni di prognosi. Prossima udienza il 22 gennaio.

Marina Verdenelli