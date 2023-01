Condominio "moroso" ancora al gelo Caldaia bloccata per una perdita

Due mesi hanno aspettato per avere i termosifoni accesi in casa e adesso che la caldaia è stata riavviata ci si mette un problema di pressione a riportare di nuovo il gelo. Siamo a Collemarino, nel maxi condominio di via Levi, dove vivono circa 200 famiglie, in 56 appartamenti diversi. Gli inquilini a novembre non avevano visto riaccendere la caldaia centralizzata, come anche il riscaldamento che è condominiale, per via di diversi occupanti che non avevano pagato la bolletta del gas metano. Sul maxi condominio, di proprietà dell’Erap, si era accumulato un debito di quasi 100mila euro e così alla caldaia erano stati messi i sigilli. Comune ed Erap però si sono fatti carico di una parte del debito, saldando con l’ente erogatore del gas quanto bastava per far riaccendere l’impianto di riscaldamento per tutti, morosi e non. Da lunedì era tornata una temperatura mite nelle case ma il tepore è durato poco. Il giorno dopo c’era stato già un primo blocco, subito riparato. Ieri mattina altro blocco e gli appartamenti sono tornati gelidi. Gli inquilini hanno chiamato l’amministratore ma il problema non è risolvibile prima di lunedì. L’impianto ha avuto un nuovo blocco per una sovrapressione che sarebbe causata da una perdita. Aumentando la pressione la caldaia si blocca per motivi di sicurezza, altrimenti esploderebbe. Solo trovando dove c’è la perdita, probabilmente in una delle 56 abitazioni, si dovrebbe evitare successivi blocchi. Nelle case intanto hanno indossato di nuovo i cappotti.

ma. ver.