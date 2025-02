Condotta Slow food: Baleani nuovo fiduciario

Edoardo Baleani è il nuovo fiduciario della Condotta Slow Food Ancona e Conero. Ad eleggerlo l’assemblea dell’associazione che ha provveduto a designare anche il nuovo consiglio direttivo: Beatrice Rossi (vicepresidente), Angela Pezzuto, Caterina Di Bitonto, Claudio Pacchiarotti, Marina Giorgetti, Luca Sileoni, Joseph Silvestri e Chiara Silvestri. Baleani subentra a Roberto Rubegni che proseguirà a svolgere il suo impegno nell’ambito del direttivo regionale.

Sono tre i pilastri fondamentali sui quali il neo Consiglio poggerà la sua prossima attività: educazione, biodiversità e attivismo. Per raggiungere gli obiettivi fissati, il Consiglio lavorerà su due fronti, portando avanti sia le attività rivolte all’ “esterno” della Condotta, quindi proseguendo con i progetti già in piedi come l’orto in corsia al Salesi, l’orto in Condotta nelle scuole, le attività all’istituto alberghiero Einstein-Nebbia sia organizzando le attività conviviali “interne” rivolte ai soci e non, cercando di coinvolgere ed attrarre un numero sempre maggiore di simpatizzanti e sostenitori.

"Slow Food non va vissuto come un impegno – spiega una nota – è divertimento nel condividere il cibo insieme agli altri in un’ottica di convivialità per poi prendere consapevolezza sul cibo, sulle sue filiere e sugli impatti delle nostre scelte in maniera diversa. L’impegno è quello di organizzare eventi differenziati per tipologia e modalità coinvolgendo i soci e i non soci attraverso laboratori, corsi, master, visite dai produttori e conviviali".