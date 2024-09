Condotte idriche troppo vecchie e perdite d’acqua in piena siccità

Condotte idriche vecchie e perdite d’acqua in piena siccità, oggi il summit tra Comune e Viva Servizi. "Domani – spiega il sindaco Debora Pellacchia - abbiamo un incontro con l’ingegner Balzani, Responsabile distribuzione reti acqua potabile di Viva Servizi per programmare gli interventi necessari e di cui abbiamo già parlato nel precedente incontro". Nel frattempo molti turisti hanno lasciato le strutture ricettive e questo ha consentito di migliorare seppur lievemente le riserve d’acqua. Pochi giorni dopo Ferragosto la società che gestisce il servizio idrico integrato in 43 Comuni per complessivi 5.200 chilometri di rete si era impegnata a una "rapida verifica tecnica a cui farà seguito, entro un paio di settimane, un ulteriore incontro nel quale condividere priorità e programmazione temporale" avevano spiegato -.I programmi di medio e lungo termine di Viva Servizi prevedono la progressiva digitalizzazione di tutta la rete gestita con l’obiettivo di una drastica riduzione delle perdite". "L’assegnazione di fondi Pnrr per quasi 28 milioni di euro – ha dichiarato il direttore Moreno Clementi – ci consentiranno entro marzo 2026 di completare il progetto di digitalizzazione di buona parte della rete idrica che costerà complessivamente 37 milioni e consentirà di puntare all’abbattimento di un terzo della percentuale di dispersione portandola a circa il 23%, dall’attuale 36%, mentre la media nazionale si attesta al 39%".