Conduttore e cane: "Come due gocce d’acqua"

Ogni volta che si incrocia una coppia al… guinzaglio, la somiglianza tra cane e conduttore è sempre stata motivo di curiosità e di divertimento. Altrimenti non si spiegherebbe perché, ormai quasi una ventina di anni fa, l’Associazione delle Patronesse del Salesi, con una bella intuizione, si inventò addirittura un concorso intitolato “Come due gocce d’acqua”. Succede così che, dopo le undici edizioni di successo in Piazza Cavour e in Piazza Pertini, dopo la lunga pausa dovuta alla pandemia, l’evento sia pronto a riproporsi domenica 1 ottobre, dalle ore 16 (inizio delle iscrizioni sul posto) nell’impianto di Agility Dog, lungo Strada delle Grotte, a Posatora di Ancona. Ciò si deve alla collaborazione con l’AnconAgility gestore dell’impianto, ma anche con l’Associazione Zampa Bianca e il Coni regionale delle Marche. Nell’occasione saranno premiati i primi tre classificati in 5 “categorie”: il binomio conduttore – cane più somigliante (“Come Due Gocce d’Acqua”); il binomio più atletico, il cane più bello, il cane più simpatico e il cane più pigro. Previste esibizioni di Agility Dog e Pet Theraphy. Tradizionale conduzione del giornalista Andrea Carloni, affiancato da Valeria Ciattaglia. Durante la manifestazione, che gode del Patrocinio del Comune di Ancona, saranno attivi stand gastronomici.