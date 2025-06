Conero: 41 guide ufficiali a disposizione dei turisti

I progetti di cui l’Ente Parco è partner legati alla tutela dell’ambiente, degli habitat e della biodiversità, le novità relative alle cave romane, gli aggiornamenti sulle ordinanze comunali attive sono alcuni dei macrotemi toccati nel corso dell’evento formativo organizzato dal Parco del Conero per le proprie Guide ufficiali.

"Abbiamo 41 guide ufficiali – ha detto il Presidente Luigi Conte – molte delle quali presenti oggi a questo incontro e che hanno potuto ritirare il tesserino di Guida Ufficiale 2025 e siamo orgogliosi del lavoro che fate al servizio dei visitatori perché siete i primi ambasciatori del nostro territorio, delle sue bellezze e delle sue fragilità".

Nel diffidare dal rivolgersi ad accompagnatori improvvisati, l’Ente Parco ricorda che l’elenco puntualmente aggiornato sul sito www.parcodelconero.org reca non solo i riferimenti telefonici di ciascuna Guida da contattare per vivere il Parco in tutte le sue peculiarità, ma anche le specificità di ciascun professionista e l’esperienza che può offrire in termini di accompagnamento sportivo, culturale, escursionistico, geologico, archeologico, per gli appassionati di fotografia naturalistica o birdwatching.

"Per noi siete un grande punto di riferimento – ha aggiunto il Presidente Conte – perché senza le guide è più difficile fare turismo sostenibile e divulgare ai turisti il valore prezioso del nostro ambiente".