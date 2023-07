Conero Dance festival al Panettone In scena l’urban dance della Toderi

La Luna Dance Center di Ancona, nell’ambito del ‘Conero Dance Festival’, presenta "360 the Show - ACT III", spettacolo di urban dance coreografato da Martina Toderi, già ballerina della Royal Family in Nuova Zelanda, con la quale ha danzato in sedici paesi del mondo e per circa 16 mila persone.

L’appuntamento è per questa sera (ore 20, biglietto posto unico 10 euro) al Teatro Panettone, dove si esibirà anche anche la crew anconetana Lunatics diretta da Markeeno, la quale rappresenta La Luna Dance Center, ed è reduce da un tour a New York. Martina Toderi inizia i suoi studi come ballerina all’età di 9 anni seguendo vari stili dal modern jazz al classico continuando con il contemporaneo. Nel 2010 inizia a studiare hip hip con Emanuele Battista coreografo dei Break da Beat. Dal 2010 inizia a gareggiare con la crew Beat Flava partecipando a numerose competizioni in Italia e all’estero. Vince come solista under 14 all’HHI Italia e si qualifica per i mondiali di Las Vegas.

Approfondisce i suoi studi a Los Angeles studiando con Karon, Tony Tzar, Hollywood, Candace, Amanda, Miguel, Alex Fethbrot e molti altri. Nel 2015 inizia a ballare con i Break da Beat con i quali si qualificherà nuovamente per il world hip hip dance championship. Nel 2016 inizia a studiare con Parris Goebel e diventa componente delle ReQuest e Royal Family in Nuova Zelanda. Ad agosto 2016 si esibisce nello show ‘The Parris Project’ a Las Vegas diretto e coreografato da Parris Goebel. Nel 2017 inizia a girare il mondo con le ReQuest e la Royal Family partecipando a più di 30 show e 57 workshop. Si esibisce nel tour europeo di ‘Honour The Crown’ e nel tour mondiale ‘Parris Project World Tour’ ballando in Cina, Filippine, Israele, Sud Africa, Russia, Germania, Spagna, Olanda, Inghilterra, Messico, Brasile, Argentina, Canada, Svizzera , Italia e Australia).

Nel 2018 si riconferma ballerina delle ReQuest e della Royal Family. Oggi dirige il 360 Studio a Roma e la crew 360 The Show. Prevendita: La Luna Dance Center (ore 9-19); online su https:canova22.organizzatori.18tickets.itevent28201. Info 0712905204.

Anche lunedì prossimo sarà un giorno importante per la ‘Luna’. Al Ridotto delle Muse (ore 19). Arriveranno infatti Thusnelda Mercy e Pascal Merighi, coreografi ospiti del workshop Wuppertanz, che parleranno della loro esperienza con la mitica Pina Bausch, della sua eredità artistica e della loro attuale carriera artistica come coreografi e come danzatori.