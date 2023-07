Conero Dance Festival Sei giorni di campus estivo

Per la quindicesima volta si rinnova l’appuntamento con il Conero Dance Festival International Camp, manifestazione organizzata dalla Luna Dance Center di Ancona. Per sei giorni, da domani a sabato prossimo, il campus estivo tornerà ad essere il riferimento per chi voglia esplorare ogni stile di danza, dal modern al contemporaneo, passando per l’urban, in un’atmosfera internazionale e decisamente piacevole. I partecipanti avranno l’opportunità di studiare con insegnanti di altissimo livello, nazionale e internazionale, insieme ad altri ‘colleghi’ provenienti da Europa e America. La serata sarà sempre all’insegna dell’arte e del divertimento, con spettacoli, cene e feste. E alla fine della settimana, tutti i partecipanti vivranno l’emozione di esibirsi nel mitico ‘Conero Dance Festival Gala Show’, sul palco della splendida Mole Vanvitelliana. E’ un occasione da non lasciarsi sfuggire per chi desidera vivere un’esperienza di danza unica e coinvolgente. Le lezioni del campus si terranno presso la sede della Luna Dance Center al Teatro Panettone di Ancona, la quale ha a disposizione ben 1.100 metri quadri interni con cinque studi danza, sala cinema, aree relax e 250 metri quadri di studio danza esterno, nel cortile coperto. Al piano superiore è presente inoltre un teatro capace di contenere 279 posti. Gli eventi serali si terranno nel centro città, nel teatro della struttura e nella Mole Vanvitelliana. I partecipanti all’iniziativa sono attesi da numerosissime lezioni di ogni stile, e non mancheranno i programmi per i più piccoli, quelli della categoria Junior (dagli otto ai dodici anni), e per gli adulti, per l’intera giornata (ore 9-19). Gli eventi serali saranno sempre occasioni di divertimento, e aiuteranno la nascita di nuove amicizie tra persone di paesi diversi: l’Ancona Art Salon, 360 The Show di Martina Toderi, cene speciali, BBQ Party, CDF Gala Show.