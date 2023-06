Conero Film Festival, l'edizione 'zero' porta il cinema italiano degli anni '80 sulla Riviera del Conero

Domani e sabato a Numana va in scena l’edizione ‘zero’ del Conero Film Festival. Un evento che riunirà gli appassionati del cinema italiano degli anni ‘80, e che darà grande visibilità all’intera Riviera del Conero. Non a caso la manifestazione è ideata e prodotta da LTM&Partners in collaborazione con la Regione, il sostegno dell’Agenzia per il Turismo e l’Internalizzazione delle Marche (ATIM), il patrocinio della Fondazione Marche Cultura e della Marche Film Commission. "La meraviglia del cinema sta nella molteplicità e nella varietà dei suoi linguaggi – dice Andrea Agostini, presidente di Fondazione Marche Cultura – Il cinema popolare, con leggerezza, ha saputo parlare a tutti e a distanza di tanti anni sa strapparci un sorriso, ripensando ad una scena o ad una battuta. Sono convinto che il Conero Film Festival, con il suo programma e i suoi ospiti di richiamo, saprà attrarre un grande pubblico, sarà opportunità di ricettività e di quel collegamento tra cultura e turismo che la Regione Marche e la Fondazione perseguono con convinzione".

Gli fa eco Marco Bruschini, presidente di ATIM: "Il turismo e il cinema, insieme possono creare un connubio straordinario che apre le porte alla scoperta, all’ispirazione e all’immaginazione. Siamo certi che il Conero Film Festival sarà un successo e contribuirà a promuovere la nostra regione come una destinazione di grande fascino per gli amanti del cinema e dei viaggi". "Siamo molto emozionati per questo importante evento che speriamo si ripeta negli anni con una sempre maggiore partecipazione anche di altri Comuni della Riviera del Conero, e che contribuisca a dare lustro alle Marche – dichiara il sindaco Gianluigi Tombolini – A tal proposito vorrei ringraziare in particolare la Regione, il presidente della Fondazione Marche Cultura Agostini, il direttore Francesco Gesualdi e il direttore dell’ATIM Bruschini".