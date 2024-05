Conero, asfalto rovente. "Le moto rispettino i limiti"

Ancona, 19 maggio 2024 – La bella stagione è arrivata e sul Conero sono tanti già i motociclisti che percorrono la provinciale godendosi la bellezza del paesaggio. La prudenza però deve essere al massimo, lo dice anche l’ente Parco del Conero che sta portando avanti una campagna per la sicurezza. "Benvenuti nel Parco del Conero, un’area protetta di seimila ettari, uno scrigno di biodiversità e la dimora di moltissime specie di animali e piante rare. Questo territorio che si affaccia sul mare ma che percorre anche la prima collina vi consente di attraversare nel vostro viaggio paesaggi unici e spesso molto diversi ad ogni curva. Il consiglio è quindi di moderare la velocità rispettando i limiti di legge e guardarvi intorno riempiendogli occhi e il cuore di colori e profumi", è l’incipit della lettera preparata ad hoc per i motoriders.

Il Parco del Conero è anche un territorio antropizzato dove vivono complessivamente quasi 20mila persone: "È anche meta, come immaginate, di moltissimi turisti che scelgono i nostri sentieri per fare escursioni in sicurezza, godere di una natura meravigliosa ma anche di soggiornare convinti di trovare quiete e serenità. Nel rispetto di tutti vi chiediamo cortesemente, quindi, nell’attraversare in particolare Poggio e Massignano dove insistono alcune strutture ricettive prossime alla strada, di evitare i rumori inutili e di porre particolare attenzione alla fauna che potrebbe attraversare la carreggiata". Nell’ambito della fruizione del Parco in sicurezza, nel rispetto e qualificata sono state formate altre guide, 28, che vanno a sommarsi alle 26 già iscritte nell’elenco. Luigi Conte, presidente del Parco del Conero, dopo l’evento destinato al turismo a cavallo della scorsa settimana, ha poi detto, rivolgendosi ai turisti amanti del green: "Il Parco del Conero sta lavorando molto sulla fruizione dei suoi sentieri e percorsi a piedi, in bicicletta e anche a cavallo, puntando decisamente alla tutela del territorio e del suo equilibrio, alla sostenibilità ambientale, all’accessibilità. Il cluster del turismo a cavallo è molto vivace e strutturato e per noi è un’opportunità che intendiamo implementare. Attraversare le aree naturali protette a cavallo (e non solo) significa entrare in sintonia con gli habitat, percorrere sentieri e ascoltare il battito della biodiversità, contribuire alla tutela degli ecosistemi interagendo con l’animale che da migliaia di anni aiuta e accompagna l’uomo. Nel nostro centro visite a Sirolo è possibile reperire le carte ufficiali per fruire dei percorsi in piena sicurezza e ricevere tutte le informazioni".