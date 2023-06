"Conero & Riviera Sportime", eventi per promuovere il territorio

"Una stagione attiva e sportiva" è lo slogan di "Conero & Riviera Sportime", City Tennis Tour e Jesi Sportime, l’offerta di eventi sportivi e di iniziative che animeranno il territorio della Riviera del Conero e non solo da giugno ad ottobre, presentato ieri in Regione. Quando sport in spiaggia e nelle più belle aree verdi fa rima con promozione del territorio, è lì che entra in scena il progetto già collaudato, riproposto anche per questa stagione estiva 2023. Iniziative di promozione sportiva che animeranno la regione intera offrendo grandi eventi sportivi, un circuito di tennis con tornei per tutte le età e la possibilità di praticare il proprio sport preferito, dall’equitazione al beach volley fino alla vela e al padel, assieme alla famiglia e agli amici grazie alle tantissime proposte offerte dai circoli e dalle diverse società sportive che anche quest’anno hanno aderito. Quest’anno Conero & Riviera Sportime ha avviato una collaborazione con il Parco del Conero, cui è dedicata la copertina della brochure, eccellenza marchigiana che offre ai tanti turisti, ma anche ai marchigiani, un luogo di relax e divertimento con la possibilità di fare escursioni e passeggiate. Brochure con inserto saranno stampati in diecimila copie e messi a disposizione in tutti i negozi e attività aderenti oltre che negli info point turistici. Sarà anche distribuita la Sportime card da richiedere nelle attività commerciali che espongono il cartellone e da utilizzare per accedere all’attività sportiva scelta. "E’ una grande iniziativa in grado di unire le realtà sportive a quelle commerciali dando un sostegno concreto a tutti coloro che vivono di turismo. In calendario tantissime attività, dal tennis alla vela fino all’ equitazione, per scoprire meraviglie tra cui il Parco del Conero", ha detto Chiara Biondi, assessore allo Sport e Cultura della Regione, ieri alla presentazione di questa edizione accanto a Stefano Sampaolesi, responsabile dello Sportime, Riccardo Picciafuoco, vice presidente Parco del Conero, Giovanni Torresi, vice presidente Coni Marche, Mirco Bilò, Riviera del Conero, e la consigliera Gessica Marcozzi, madre di Elisabetta Cocciaretto, campionessa di tennis tra le prime 40 al mondo. Per consentire la fruizione delle attività è a disposizione cittainterattiva.it.

si. sa.