Conero Running, c’è anche la speciale Joelette

Domenica torna il tradizionale appuntamento con la Conero Running che, accanto alla mezza maratona competitiva di carattere nazionale consentirà di correre anche nella Conero Ten, gara non competitiva per gli amanti del running o partecipare alla Mini Conero, passeggiata non competitiva aperta a tutti. Per l’occasione anche la nuova Joelette, la carrozzella a ruota unica destinata agli utenti con ridotta mobilità motoria che potranno fruire di alcuni percorsi e tratti del Parco del Conero, verrà messa a disposizione degli “spingitori” per accompagnare un disabile lungo il percorso di gara