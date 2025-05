Riviera del Conero, estate al via in anticipo: Conero triathlon a Numana e mercatini a Sirolo

Riviera del Conero, 4 maggio 2025 – E’ una grande domenica d’estate oggi a Numana che apre le danze con “Numana activa experience”, evento all’insegna dello sport, del fitness e del wellness con tanto divertimento per tutti coloro che intendono partecipare. E’ dedicato agli sportivi, agli appassionati di fitness e ai curiosi che vogliono provare nuove esperienze di attività fisica in una cornice naturale unica. Partita la Conero Triathlon Numana – sprint, alle 16 pilates in spiaggia a Marcelli e alle 17.30 reggaeton fitness in piazza Miramare al centro della frazione numanese. Sono tutti eventi organizzati con il patrocinio del Comune. Non è tutto: dalle 17 in piazza del Santuario sono in programma aperitivi e passeggiata in musica con dj Alexander junior. In contemporanea l’antiquarium statale in centro storico è aperto fino alle 19.45. L'ingresso per i visitatori è gratuito. Anche Sirolo si colora di bellezza. Piazza Vittorio Veneto ospita fino alle 20 il mercatino di artigianato e prodotti tipici, food e chilometro zero, occasione unica per trovare quanto di più ricercato e desiderato. Tanti gli espositori che colorano la piazza che dà su uno dei più bei scorci della Riviera del Conero. L’evento fa parte di “Sirolo primavera”, contenitore preludio dell’estate. L’organizzazione è di Teor eventi con il contributi di Campagna amica e Confartigianato imprese. Tutti i bar sono aperti in centro e anche il vicino Casacon, locale nato dalle ceneri della Conchiglia verde, che organizza “Good vibes”, grande evento dal pranzo al tramonto tra buon cibo e tanta musica dal vivo. L’ingresso è libero dopo il pranzo.