Conerobus, 500 multe in una settimana a chi è senza biglietto

Lotta ai ‘portoghesi’ a bordo dei bus, nella prima settimana del servizio toccata quota 500 multe. Da lunedì, giorno inaugurale della nuova sperimentazione voluta dai vertici di Conerobus, a venerdì una media di cento sanzioni al giorno: "Durante il servizio di verifica effettuato dai nostri operatori con il supporto della Fi.Fa. Security network, nel corso della settimana sono state elevate circa 500 sanzioni per mancata obliterazione o non possesso del titolo di viaggio _ spiega il presidente di Conerobus, Italo D’Angelo _. I controlli sono stati svolti sulle autolinee extraurbane provenienti sia dalle direttrici nord che da sud - linee a, b, c, r, n, o - che sulle linee urbane dedicate al trasporto di studenti e lavoratori - linee 1/4, 44, 46, 42 circolare destra e sinistra -. Il servizio verrà attuato anche nelle prossime settimane con controlli su tutte le linee più frequentate". Sempre dall’azienda è stato deliberato un nuovo provvedimento, emesso dal consiglio d’amministrazione nominato dalla giunta comunale, che aveva fatto discutere: "A breve i familiari dei dipendenti di Conerobus potranno acquistare abbonamenti agevolati, grazie a un contributo erogato dall’Azienda _ si legge in una nota _. L’iniziativa rientra all’interno del piano dell’Azienda per incentivare l’uso del mezzo pubblico per gli spostamenti quotidiani in città ed è rivolta ai familiari dei dipendenti che figurano nello stato di famiglia.