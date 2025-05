Conerobus al bivio. Scatta il doppio summit. I conti in rosso fanno paura

Si prospetta una primavera rovente per Conerobus al rientro dall’ultimo ‘ponte’ del 1° Maggio, la Festa dei Lavoratori. Proprio i dipendenti sono il ventre molle del sistema viste le serie difficoltà economico-finanziarie che sta vivendo la principale azienda del Trasporto pubblico delle Marche. Smaltite fiere e scampagnate si torna alla dura realtà. Il ‘Tavolo tecnico’ in azienda voluto dall’amministrazione comunale (socio che detiene la maggioranza del ‘pacchetto’, col 40%) è saltato e verrà sostituito da un incontro voluto fortemente dal vicesindaco e assessore con delega a Conerobus, Giovanni Zinni. Il vice del sindaco Silvetti ha convocato per la mattina del 6 maggio azienda e sindacati per affrontare il delicato tema delle cosiddette ‘Procedure di raffreddamento’ in seno a Conerobus dove i rapporti tra le parti vanno sempre peggio. Negli stessi giorni, ma non è chiaro esattamente quando, in parallelo si dovrebbe svolgere un altro vertice stavolta a livelli ancora più alti, alla presenza dei responsabili istituzionali della Regione e del Comune. Le modalità generali non sono ancora chiare, sta di fatto che i presenti affronteranno il nodo principale, ossia la gravità dei conti dell’azienda alla presenza dei vertici della stessa. Forse, qualora le sue condizioni di salute (dopo l’infortunio sugli sci di inizio anno) glielo consentano, potrebbe essere presente anche l’Amministratore delegato, Giorgio Luzi, mentre non dovrebbe essere in dubbio, visto l’incarico, il consulente di Conerobus per il settore economico-finanziario, Camillo Catana, fortemente voluto dal sindaco Silvetti.

Insomma, in attesa di capire come l’azienda affronterà l’immediato futuro, in particolare il servizio estivo urbano ed extraurbano, i problemi di cassa restano al centro delle attenzioni. Non è da escludere che, in assenza di alternative per far quadrare i conti, si debba puntare sulla ricapitalizzazione della società, sempre con la scadenza del settembre 2026 per quanto riguarda la gara dei contratti di servizio del Tpl. La soluzione generale del problema è squisitamente politica e le prossime mosse potrebbero essere decisive in tal senso, fermo restando che a essere maggiormente a rischio sono gli stipendi dei circa 480 dipendenti (in larghissima parte autisti) e, in seconda battuta, il servizio offerto all’utenza. La probabilità, intanto, che si possa assistere a tagli di corse sul alcune linee urbane molto frequentate è assai concreta.

p.cu.