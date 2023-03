Conerobus alla canna del gas "Si rischia il crac se non arriva almeno un milione entro giugno"

di Pierfrancesco Curzi Conerobus e la drammatica situazione dei conti dell’azienda del Trasporto pubblico locale, faccia a faccia tra sindaco, assessore comunale ai trasporti e una rappresentanza dei lavoratori. Nonostante la belligeranza del personale, autisti in primis, insoddisfatti della situazione interna in Conerobus, e alcuni momenti di tensione durante le due ore di vertice in azienda l’altra sera, alla fine i toni sono stati stemperati. Le parti si ritroveranno tra la fine di marzo e l’inizio di aprile per entrare nel merito dei problemi aziendali, ma la sindaca Mancinelli ci ha tenuto a fissare le priorità: "Ho capito che c’è disagio e vi assicuro affronteremo tutti i punti in agenda _ ha detto Valeria Mancinelli _, al momento però l’emergenza è un’altra. Se il governo non stanzia una somma tra 800mila e 1 milione di euro a favore delle aziende del Tpl in Italia entro pochi mesi, giugno al massimo, la maggior parte rischiano di scomparire, compresa Conerobus. Ne ho parlato con il Viceministro Rixi pochi giorni fa, lui lo sa, e sa anche che presto le istituzioni locali sono pronte a battere cassa. Poi possiamo discutere della bigliettazione, delle strade, dei rapporti interni, ma se non si risolve quel problema...